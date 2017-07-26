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20:21 (мск), источник: РБК

Немецкий военный вертолет разбился на севере Мали

Немецкий военный вертолет Tiger, который был закреплен за миссией ООН в Мали, ​разбился в пустыне на севере Мали в западной части Африки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя миротворческой миссии Ахмада Маккайлу.

На борту были два члена экипажа. По словам Маккайлы, вертолет разбился в регионе Гао в полдень по местному времени. Находившиеся на борту имели немецкое гражданство.

Информации о жертвах крушения и подробностей инцидента пока нет.

В начале 2017 года Германия увеличила свое присутствие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Она направила туда дополнительно восемь транспортных вертолетов и 350 военных.

По решению СБ ООН, общая численность миссии в Мали составляет около 11,2 тыс. военнослужащих, включая резервистов, и 1,44 тыс. сотрудников полиции.

В январе 2013 года Франция начала операцию по борьбе с исламским терроризмом в стране. Для участия в военной операции в страну направили тогда 2,5 тыс. французских военных и 1,9 тыс. военных из разных стран Африки. Техническую поддержку Франции оказывают Вооруженные силы США. Являвшийся тогда представителем российского МИДа Александр Лукашевич заявил, что Россия помогает Мали в «укреплении национальных вооруженных сил» и оказывает гуманитарную помощь.

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