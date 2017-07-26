Немецкий военный вертолет разбился на севере Мали

На борту были два члена экипажа. По словам Маккайлы, вертолет разбился в регионе Гао в полдень по местному времени. Находившиеся на борту имели немецкое гражданство.

Информации о жертвах крушения и подробностей инцидента пока нет.

В начале 2017 года Германия увеличила свое присутствие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Она направила туда дополнительно восемь транспортных вертолетов и 350 военных.

По решению СБ ООН, общая численность миссии в Мали составляет около 11,2 тыс. военнослужащих, включая резервистов, и 1,44 тыс. сотрудников полиции.