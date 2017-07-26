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20:31 (мск), источник: Tengrinews

Загадочное исчезновение военнослужащего: Дело расследуют по статье «Убийство»

История о загадочном исчезновении военнослужащего получила продолжение в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Досудебное расследование по факту пропавшего сотрудника павлодарского военкомата области 25-летнего Марата Бегалинова переквалифицировано на статью «Убийство». Об этом сообщил глава регионального департамента полиции Марат Кожаев на отчетной встрече с населением в Павлодаре.

«По без вести пропавшему военнослужащему в Аксу следствие продолжается. Он пока не найден. В настоящее время мы ведем досудебное расследование по факту убийства, — сказал Марат Кожаев.

Факт переквалификации досудебного расследования на тяжкую статью подтвердили и родные пропавшего парня.

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«Расследованием занимался следователь городского УВД Аксу, розыскное дело сначала переквалифицировали на статью “Похищение человека”, теперь расследуют по статье “Убийство”. Сегодня мы встречались со следователем, дело находится в надзорном органе и готовится к передаче в ДВД области», — рассказала сестра разыскиваемого павлодарца Сауле Бегалинова.

Добавим, родные военнослужащего обратились к Генеральному прокурору Жакипу Асанову, министру МВД РК Калмуханбету Касымову с просьбой взять расследование на личный контроль.

«У нас были претензии к ходу расследования. После наших жалоб и обращений заменили следователя. Но следствие не продвинулось. Многое остается странным. На видеозаписи с камеры уличного наблюдения, установленной на доме, не достает части записи — полчаса до ухода брата со двора. Нам объяснили, что при скачивании видео не записалось. Надеемся, что после передачи дела в область будут результаты, — отметила Бегалинова.

Родные и коллеги пропавшего павлодарца ежедневно выезжают на его поиски. Прочесывают частный городской сектор и прилегающую к нему территорию, осматривают каждый двор и хозпостройки.

«Каждый день выезжаем, осматриваем, вчера я несколько часов простояла на перекрестке, где его засняли видеокамеры, надеялась встретить кого-то, кто видел Марата в ту ночь. Мы не хотим думать о плохом, надеемся, что брат найдется живым», — отметила сестра пропавшего.

Напомним, 25-летний военнослужащий ефрейтор Марат Бегалинов пропал в ночь с 29 на 30 июня. Сообщалось, что парень находился на квартире в компании друзей в Аксу. Во время дружеской посиделки под предлогом покурить он вышел во двор дома и пропал. До сегодняшнего дня его местонахождение остается неизвестным. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек вышел из подъезда, прошел в арку, затем перешел дорогу и направился в сторону частного сектора, а дальше след теряется. Известно, что пропавший служил в отделе связи в павлодарском областном военкомате. 1 июля он должен был заступить на дежурные сутки, но на службу не явился.

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