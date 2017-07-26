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20:57 (мск), источник: Sputnik.by

Женщина погибла во время грозы в Клецком районе

Вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений — во вторник выпала почти месячная норма осадков.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Жительницу Клецка (Минская область) убило током, когда она пыталась отключить холодильник во время грозы, сообщил телеканал ОНТ.

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В эфире телеканала было рассказано еще об одном несчастном случае, который произошел в поселке Боровляны во время ненастья. Там шаровая молния сожгла крышу частного дома, кровля сгорела полностью, а комнаты залило водой во время ливня.

Хозяина дома Сергея Семененко, который во время происшествия был рядом с домом, отбросило «взрывной» волной на несколько метров. Пострадавший рассказал, что его подбросило, он упал, увидел искры, пламя и потерял сознание.

Также в сюжете было отмечено со ссылкой на Гидромет, что вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений: во вторник выпала без малого месячная норма осадков.

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