Женщина погибла во время грозы в Клецком районе
Вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений — во вторник выпала почти месячная норма осадков.
Вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений — во вторник выпала почти месячная норма осадков.
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Жительницу Клецка (Минская область) убило током, когда она пыталась отключить холодильник во время грозы, сообщил телеканал ОНТ.
В эфире телеканала было рассказано еще об одном несчастном случае, который произошел в поселке Боровляны во время ненастья. Там шаровая молния сожгла крышу частного дома, кровля сгорела полностью, а комнаты залило водой во время ливня.
Хозяина дома Сергея Семененко, который во время происшествия был рядом с домом, отбросило «взрывной» волной на несколько метров. Пострадавший рассказал, что его подбросило, он упал, увидел искры, пламя и потерял сознание.
Также в сюжете было отмечено со ссылкой на Гидромет, что вчерашний ливень в Минске был самым сильным за всю историю метеонаблюдений: во вторник выпала без малого месячная норма осадков.