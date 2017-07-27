В Сатке заявили об исчезновении ещё одной школьницы
15-летняя девочка перестала выходить на связь вечером в среду, 26 июля.
15-летняя девочка перестала выходить на связь вечером в среду, 26 июля.
Еще одна девочка, ученица школы № 13 Любовь Ахметова пропала в Сатке. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщила сестра школьницы Анна Кашуба.
Информация об исчезновении второй девочки появилась в группе поисков Василины Мухаметовой, которую ищут уже двое суток.
«Ушла, оставила записку, родители написали заявление в полицию, раньше не уходила. Просим всех, кто видел Любу сообщить родным», — уточнила Анна Кашуба.
Отметим, что страница девочки довольно депрессивная. Судя по всему, уйти школьница могла добровольно.
Между тем новой информации об исчезновении Василины Мухаметовой пока нет.