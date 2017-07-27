В Сатке заявили об исчезновении ещё одной школьницы

Еще одна девочка, ученица школы № 13 Любовь Ахметова пропала в Сатке. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщила сестра школьницы Анна Кашуба.

Информация об исчезновении второй девочки появилась в группе поисков Василины Мухаметовой, которую ищут уже двое суток.

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«Ушла, оставила записку, родители написали заявление в полицию, раньше не уходила. Просим всех, кто видел Любу сообщить родным», — уточнила Анна Кашуба.

Отметим, что страница девочки довольно депрессивная. Судя по всему, уйти школьница могла добровольно.