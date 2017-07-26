На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы
На станции метро Петербурга «Технологический институт» вечером 26 июля на рельсы упал мужчина, движение на ветке было затруднено.
На станции метро Петербурга «Технологический институт» вечером 26 июля на рельсы упал мужчина, движение на ветке было затруднено.
Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, поезда на красной ветке в сторону «Девяткино» останавливались примерно на пятнадцать минут, начиная с 23.00. По словам очевидцев, на рельсы упал человек,
Пока сотрудники метро вытаскивали пострадавшего на платформу, на станциях красной ветки собралось большое количество пассажиров.
Сейчас поезда возобновили движение и следуют с небольшой задержкой.