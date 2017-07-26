На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, поезда на красной ветке в сторону «Девяткино» останавливались примерно на пятнадцать минут, начиная с 23.00. По словам очевидцев, на рельсы упал человек, из-под поезда его достали живым.