Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
СМИ: в ЛНР сказали, как ВСУ взорвали союзные посты
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
26 июля, источник: Фонтанка

На станции «Технологический институт» мужчина упал на рельсы

На станции метро Петербурга «Технологический институт» вечером 26 июля на рельсы упал мужчина, движение на ветке было затруднено.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, поезда на красной ветке в сторону «Девяткино» останавливались примерно на пятнадцать минут, начиная с 23.00. По словам очевидцев, на рельсы упал человек, из-под поезда его достали живым.

Пока сотрудники метро вытаскивали пострадавшего на платформу, на станциях красной ветки собралось большое количество пассажиров.

Сейчас поезда возобновили движение и следуют с небольшой задержкой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Если бы я хотел поозорничать, начал бы с «Проспекта Просвещения» в час пик»
В Киеве объяснили лишение Саакашвили украинского гражданства
Белый дом: закон о санкциях против России могут изменить
Россиянина задержали в Греции за отмывание денег через биткоины
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Двое немецких военных погибли при крушении вертолета в Мали
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь