В НСО мужчина за рулем легковой машины сбил пенсионерку, которая скончалась

В Новосибирской области мужчина за рулем «Лексуса сбил насмерть пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 26 июля в 10.50.

27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лексус», сдавал назад на парковочной зоне возле дома № 2 по улице Вокзальной города Искитима и наехал на 74-летнюю женщину.

Пострадавшую женщину с подозрением на сотрясение и ушиб головного мозга увезли в больницу. Через несколько часов она умерла.