В НСО мужчина за рулем легковой машины сбил пенсионерку, которая скончалась
Инцидент произошел в городе Искитиме.
Инцидент произошел в городе Искитиме.
В Новосибирской области мужчина за рулем «Лексуса сбил насмерть пенсионерку. Об этом сообщает
27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лексус», сдавал назад на парковочной зоне возле дома № 2 по улице Вокзальной города Искитима и наехал на 74-летнюю женщину.
Пострадавшую женщину с подозрением на сотрясение и ушиб головного мозга увезли в больницу. Через несколько часов она умерла.
Сейчас по факту ДТП проводят доследственную проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия устанавливаются.