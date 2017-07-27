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07:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО мужчина за рулем легковой машины сбил пенсионерку, которая скончалась

Инцидент произошел в городе Искитиме.

В Новосибирской области мужчина за рулем «Лексуса сбил насмерть пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 26 июля в 10.50.

27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лексус», сдавал назад на парковочной зоне возле дома № 2 по улице Вокзальной города Искитима и наехал на 74-летнюю женщину.

Пострадавшую женщину с подозрением на сотрясение и ушиб головного мозга увезли в больницу. Через несколько часов она умерла.

Сейчас по факту ДТП проводят доследственную проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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