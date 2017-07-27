Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Конфликт на свадьбе перерос в массовую драку со стрельбой
Как использовать для хранения место вокруг окна
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
СМИ: в ЛНР сказали, как ВСУ взорвали союзные посты
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
03:10 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США

Легкомоторный самолет упал на шоссе неподалеку от города Ривердейл в штате Юта.

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета на загруженную автомагистраль близ города Ривердейл (штат Юта) в США в среду. Об этом сообщил местный Департамент общественной безопасности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел в 55 км к северу от города Солт-Лейк-Сити.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самолет пролетел через три полосы автомагистрали и врезался в разделительный барьер», — пояснил агентству представитель полиции штата Тодд Ройс, отметив, что никто из находившихся в это время на дороге не пострадал. Стражам правопорядка удалось установить личности погибших, полиция выясняет причины крушения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Белый дом: закон о санкциях против России могут изменить
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Мадуро наградил попавших под санкции США венесуэльцев
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь