Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США

ТАСС, 27 июля. По меньшей мере четыре человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета на загруженную автомагистраль близ города Ривердейл (штат Юта) в США в среду. Об этом сообщил местный Департамент общественной безопасности.

Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел в 55 км к северу от города Солт-Лейк-Сити.