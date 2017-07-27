Пропавшую девочку ищут всем миром в Хабаровском крае
Связь с ребенком оборвалась пять дней назад.
Связь с ребенком оборвалась пять дней назад.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Пропавшую девочку ищут в Хабаровском крае родные, полиция и добровольцы. Связь со школьницей оборвалась больше пяти дней назад, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального
Как следует из ориентировки общественной организации, Пушкарева Мария Валерьевна 2003 года рождения вышла из дома в поселке Дуки Солнечного района Хабаровского края в минувшую пятницу, 21 июля. С этого дня связь с ребенком оборвалась.
Приметы ребенка: рост до 160 см, телосложение среднее, волосы
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Марии Пушкаревой просим обратиться по телефонам: 89241121990, 89141658555, 112.