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03:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую девочку ищут всем миром в Хабаровском крае

Связь с ребенком оборвалась пять дней назад.

Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Пропавшую девочку ищут в Хабаровском крае родные, полиция и добровольцы. Связь со школьницей оборвалась больше пяти дней назад, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальную страницу регионального поисково-спасательного отряда «Восток».

Как следует из ориентировки общественной организации, Пушкарева Мария Валерьевна 2003 года рождения вышла из дома в поселке Дуки Солнечного района Хабаровского края в минувшую пятницу, 21 июля. С этого дня связь с ребенком оборвалась.

Приметы ребенка: рост до 160 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. Девочка была одета в синюю джинсовую куртку со стразами, синие джинсы, оранжевую футболку и бело-розовые босоножки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Марии Пушкаревой просим обратиться по телефонам: 89241121990, 89141658555, 112.

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