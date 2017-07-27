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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы

Молодой человек приехал во Владивосток на заработки.

Во Владивостоке пропал парень, сообщает РИА VladNews.

Горячев Дмитрий 1995 года рождения еще 8 апреля прилетел из Пензы во Владивосток. Последний раз на связь с родственниками вышел 03.06. Сейчас о его местоположении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 22−24 года, рост — 172−175 см телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны от локтя до запястья татуировка, на которой изображен океан. Внутри океана — кит и солнце.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении парня, просим сообщать по следующим телефонам:

8 (4232) 22 — 42 — 87, 49 — 04 — 91 или 02- полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры.

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