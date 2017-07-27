Во Владивостоке разыскивают парня из Пензы
Молодой человек приехал во Владивосток на заработки.
Молодой человек приехал во Владивосток на заработки.
Во Владивостоке пропал парень, сообщает РИА VladNews.
Горячев Дмитрий 1995 года рождения еще 8 апреля прилетел из Пензы во Владивосток. Последний раз на связь с родственниками вышел 03.06. Сейчас о его местоположении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 22−24 года, рост — 172−175 см телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы
Особые приметы: на левой руке с внутренней стороны от локтя до запястья татуировка, на которой изображен океан. Внутри океана — кит и солнце.
Всем, кому
8 (4232) 22 — 42 — 87, 49 — 04 — 91 или 02- полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 — волонтеры.