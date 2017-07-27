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04:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потрясшее хабаровчан ДТП с большегрузом произошло в окрестностях аэропорта

Несмотря на внешнюю внушительность, происшествие обошлось без жертв.

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Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.

Авария с участием груженного КамАЗа произошла на улице Карла Маркса в Хабаровске. На первый взгляд, серьезное ДТП, между тем, оказалось достаточно мелким, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД г. Хабаровска Наталья Прохорец.

— Вечером в окрестностях дома 182 по улице Карла Маркса произошло столкновение и опрокидывание с участием автомобиля КамАЗ. Жертв и пострадавших нет, оформлено как мелкое ДТП, — уточнила Наталья Прохорец.

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