Потрясшее хабаровчан ДТП с большегрузом произошло в окрестностях аэропорта

Авария с участием груженного КамАЗа произошла на улице Карла Маркса в Хабаровске. На первый взгляд, серьезное ДТП, между тем, оказалось достаточно мелким, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД г. Хабаровска Наталья Прохорец.