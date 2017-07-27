Потрясшее хабаровчан ДТП с большегрузом произошло в окрестностях аэропорта
Несмотря на внешнюю внушительность, происшествие обошлось без жертв.
Несмотря на внешнюю внушительность, происшествие обошлось без жертв.
Хабаровск, 27 июля, AmurMedia.
Авария с участием груженного КамАЗа произошла на улице Карла Маркса в Хабаровске. На первый взгляд, серьезное ДТП, между тем, оказалось достаточно мелким, сообщила корр. ИА AmurMedia инспектор по пропаганде ГИБДД г. Хабаровска Наталья Прохорец.
— Вечером в окрестностях дома 182 по улице Карла Маркса произошло столкновение и опрокидывание с участием автомобиля КамАЗ. Жертв и пострадавших нет, оформлено как мелкое ДТП, — уточнила Наталья Прохорец.