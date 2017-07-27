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04:56 (мск), источник: РИА Новости

Delta извинилась перед россиянином, которого высадили с самолета

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Air Lines принесла извинения гражданину РФ Андрею Еремину, которого в понедельник сняли с самолета.

Источник: Reuters
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Ранее Еремин рассказал РИА Новости, что его высадили с самолета в Сиэтле, потому что соседний пассажир отказался лететь с ним, обвинив его в «оккупации Крыма». По словам мужчины, авиакомпания поддержала недовольного пассажира, так что Еремину пришлось лететь другим рейсом. В Delta в свою очередь РИА Новости сообщили, что россиянина сняли с рейса Сиэтл — Атланта вовсе не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности, пытаясь «прорваться через закрытую дверь на выходе на посадку». Еремин это отрицает.

В беседе с РИА Новости Еремин сообщил, что в среду подал по телефону жалобу в связи с инцидентом. Спустя несколько часов ему по электронной почте пришел ответ от помощника гендиректора авиакомпании Сьюзан Кертис.

Пожалуйста, примите наши извинения за события, которые вы описали по телефону… Мы очень серьезно принимаем ваши озабоченности, о которых вы сказали, и сейчас расследуем это.
Сьюзан Кертис
Помощник гендиректора авиакомпании

Представитель авиакомпании также обещает, что все факты о произошедшем будут тщательно изучены, но предупреждает, что это может занять определенное время. Таким образом, окончательный вывод о причинах инцидента в компании пока не делают.

Ранее Еремин не исключал, что обратится в суд в связи с инцидентом, однако затем решил сначала подать жалобу непосредственно в авиакомпанию и потребовать извинений.

«Я подам жалобу в авиакомпанию и посмотрю, что они ответят… Мне не столько финансовая компенсация нужна, сколько публичные извинения», — сказал собеседник агентства.

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