В Красноярске похитили и избили предпринимателя из Азербайджана

Предпринимателя из Азербайджана Акифа Али-оглу Шихалиева похитили и избили в Красноярске. Расследование преступления находится под контролем Следственного комитета и МВД РФ.

Агентство «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на неназванных представителей азербайджанской диаспоры сообщило, что похищение произошло, когда Шихалиев ехал по городу на своем автомобиле Range Rover. Вооруженные люди, одетые в камуфляжную форму, перекрыли машине дорогу, вытащили из нее бизнесмена и увезли в неизвестном направлении.

Уточняется, что у мужчины сначала вымогали деньги, затем избили и в бессознательном состоянии выбросили на дорогу.

Инцидент произошел 22 июля около дома по адресу ул. Алексеева, 17. Все происходящее жильцы дома засняли на камеру. Как позднее пояснили в полиции, пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

По данным СМИ, Акиф Али-оглы Шихалиев владеет в Красноярске овощным рынком «Луч» и рестораном «Лейла и Меджнун» в Советском районе. Согласно открытым источникам, Шихалиев также возглавляет ООО «Роял Инвест», основным видом деятельности которого является «капиталовложения в собственность». Шихалиев ранее являлся заместителем председателя красноярской национально-культурной автономии.