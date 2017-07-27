Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Напиток власти: что известно об алкогольных предпочтениях Путина
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
28-летняя звезда "Вечернего Урганта" показала фигуру - СМИ
В Днепропетровске расстреляли участников АТО — СМИ
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
64-летняя жена Макрона вышла в свет в джинсах-скинни (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Землетрясение в Эгейском море
05:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске похитили и избили предпринимателя из Азербайджана

Инцидент произошел 22 июля.

Предпринимателя из Азербайджана Акифа Али-оглу Шихалиева похитили и избили в Красноярске. Расследование преступления находится под контролем Следственного комитета и МВД РФ.

Агентство «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на неназванных представителей азербайджанской диаспоры сообщило, что похищение произошло, когда Шихалиев ехал по городу на своем автомобиле Range Rover. Вооруженные люди, одетые в камуфляжную форму, перекрыли машине дорогу, вытащили из нее бизнесмена и увезли в неизвестном направлении.

Уточняется, что у мужчины сначала вымогали деньги, затем избили и в бессознательном состоянии выбросили на дорогу.

Инцидент произошел 22 июля около дома по адресу ул. Алексеева, 17. Все происходящее жильцы дома засняли на камеру. Как позднее пояснили в полиции, пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

По данным СМИ, Акиф Али-оглы Шихалиев владеет в Красноярске овощным рынком «Луч» и рестораном «Лейла и Меджнун» в Советском районе. Согласно открытым источникам, Шихалиев также возглавляет ООО «Роял Инвест», основным видом деятельности которого является «капиталовложения в собственность». Шихалиев ранее являлся заместителем председателя красноярской национально-культурной автономии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дело экс-главы ГИБДД Кузбасса об аварии с четырьмя погибшими рассмотрят в Абакане
Медведев рассказал «об удивительной судьбе» Саакашвили
Сенаторы США согласовали законопроект по санкциям против России
Четыре человека погибли в результате крушения самолета в США
Путин ввел 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
Трамп пожертвовал свою зарплату министерству образования
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь