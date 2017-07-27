В Красноярске похитили и избили предпринимателя из Азербайджана
Инцидент произошел 22 июля.
Инцидент произошел 22 июля.
Предпринимателя из Азербайджана Акифа
Агентство «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на неназванных представителей азербайджанской диаспоры сообщило, что похищение произошло, когда Шихалиев ехал по городу на своем автомобиле Range Rover. Вооруженные люди, одетые в камуфляжную форму, перекрыли машине дорогу, вытащили из нее бизнесмена и увезли в неизвестном направлении.
Уточняется, что у мужчины сначала вымогали деньги, затем избили и в бессознательном состоянии выбросили на дорогу.
Инцидент произошел 22 июля около дома по адресу ул. Алексеева, 17. Все происходящее жильцы дома засняли на камеру. Как позднее пояснили в полиции, пострадавший мужчина уже написал заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
По данным СМИ, Акиф