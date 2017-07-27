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07:52 (мск), источник: Nakanune.ru

В Пышме задержали налетчиков, напавших на пенсионера в его доме

Ночью 8 июня в рабочем поселке Пышма двое неизвестных, взломав замок на двери, проникли в дом 71-летнего пенсионера, который проживает на улице 1 Мая.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД Свердловской области, разбудив мужчину, злоумышленники начали требовать у него деньги. Пожилой человек пытался объяснить, что пенсию он получит только на следующий день, но нападавших это не остановило. Они повалили пенсионера на пол, один из налетчиков ударил мужчину.

В ситуацию вмешались соседи, которые проходили мимо дома одиноко живущего пенсионера. Свидетели увидели в окне силуэты и услышали звуки борьбы. Местная жительница и ее сын поспешили к пенсионеру на помощь. Злоумышленники решили бежать, но в сенях столкнулись с женщиной, которая, не смотря на медицинские маски на лицах нападавших, опознала одного из них.

Личности подозреваемых были установлены. Это безработные жители этого же населенного пункта. Свои мотивы они пояснили состоянием алкогольного опьянения и желанием раздобыть денег.

По факту разбоя заведено уголовное дело.

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