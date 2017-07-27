В Пышме задержали налетчиков, напавших на пенсионера в его доме

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД Свердловской области, разбудив мужчину, злоумышленники начали требовать у него деньги. Пожилой человек пытался объяснить, что пенсию он получит только на следующий день, но нападавших это не остановило. Они повалили пенсионера на пол, один из налетчиков ударил мужчину.

В ситуацию вмешались соседи, которые проходили мимо дома одиноко живущего пенсионера. Свидетели увидели в окне силуэты и услышали звуки борьбы. Местная жительница и ее сын поспешили к пенсионеру на помощь. Злоумышленники решили бежать, но в сенях столкнулись с женщиной, которая, не смотря на медицинские маски на лицах нападавших, опознала одного из них.

Личности подозреваемых были установлены. Это безработные жители этого же населенного пункта. Свои мотивы они пояснили состоянием алкогольного опьянения и желанием раздобыть денег.