В Красноярске пьяный водитель с ребенком в салоне совершил 4 ДТП

В Красноярске благодаря неравнодушным автомобилистам был задержан пьяный водитель, который совершил 4 аварии, подвергая опасности как свою жизнь, так и жизнь своего ребенка.

Водитель на «Волге» пытался скрыться по пр. Металлургов, но был задержан другими автомобилистами. Все время в салоне с мужчиной на переднем сиденье находился его 6-летний сын.

Полицейским мальчик рассказал, что ехал в машине без детского кресла и не пристегнутый ремнями безопасности. Мать ребенка в это время находилась на работе.

«Инспекторы установили, что водитель совершил четыре ДТП в Советском районе. Виновник аварий решил скрыться, но был остановлен другими автомобилистами и передан полицейским», — отметили в пресс-службе ГИБДД по краю.