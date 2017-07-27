В Красноярске пьяный водитель с ребенком в салоне совершил 4 ДТП
Нарушитель был задержан другими автомобилистами.
Нарушитель был задержан другими автомобилистами.
В Красноярске благодаря неравнодушным автомобилистам был задержан пьяный водитель, который совершил 4 аварии, подвергая опасности как свою жизнь, так и жизнь своего ребенка.
Водитель на «Волге» пытался скрыться по пр. Металлургов, но был задержан другими автомобилистами. Все время в салоне с мужчиной на переднем сиденье находился его 6-летний сын.
Полицейским мальчик рассказал, что ехал в машине без детского кресла и не пристегнутый ремнями безопасности. Мать ребенка в это время находилась на работе.
«Инспекторы установили, что водитель совершил четыре ДТП в Советском районе. Виновник аварий решил скрыться, но был остановлен другими автомобилистами и передан полицейским», — отметили в
Отметим, что ранее мужчина был судим за имущественные преступления. Также он неоднократно лишался прав за пьяную езду и оставление места ДТП. В отношении нарушителя составлены административные материалы за отказ от медицинского освидетельствования, за оставление места ДТП, а также за нарушение правил перевозки детей.