В Омске 17 спасателей за полчаса потушили загоревшийся дом

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:30, уже через несколько минут пожарные были на месте. Судя по всему, пожар был довольно сильный, поскольку в ликвидации участвовали 17 пожарных, 4 единицы техники и 2 звена газодымной защиты для эвакуации жильцов. Спасателям удалось остановить распространение огня уже в 21:43, а полностью потушить пожар удалось к 22:05.