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07:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 17 спасателей за полчаса потушили загоревшийся дом

Пожарные быстро остановили огонь, а с огнем справились за 20 минут.

Вчера вечером, 26 июля, в частном секторе Ленинского района загорелся многоквартирный частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:30, уже через несколько минут пожарные были на месте. Судя по всему, пожар был довольно сильный, поскольку в ликвидации участвовали 17 пожарных, 4 единицы техники и 2 звена газодымной защиты для эвакуации жильцов. Спасателям удалось остановить распространение огня уже в 21:43, а полностью потушить пожар удалось к 22:05.

В ГУ МЧС не сообщили о пострадавших в пожаре. Сейчас устанавливает сумма ущерба и проводится проверка с установлением причин возгорания.

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