Родители погибшего в Приангарье Колина Мэдсена нашли доказательства его убийства

Источник: IrkutskMedia.ru

Родители погибшего на курорте Аршан в Иркутской области Колина Мэдсена спустя год получили результаты независимой медэкспертизы, доказывающей, что их сына убили. Родные американского студента требуют, чтобы расследование уголовного дела возобновили. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

В марте 2016 года в двух прибайкальских регионах — Бурятии и Иркутской области — крупный резонанс вызвала новость о пропаже американского студента Колина Мэдсена. Студент Иркутского лингвистического госуниверситета в компании друзей прибыл в бурятский курортный поселок Аршан, а ночью 27 марта исчез.

«Делом реально начали заниматься только после шума, поднятого через СМИ. В первый день мы вообще не могли тут полицию найти, опорный пункт был закрыт. А когда нашли, следователи стали обвинять самих ребят, которые были в походе с Колином, в его убийстве. Оскорбляли их, угрожали, отобрали все средства связи и деньги. Поиски начались только 1 апреля, когда стало известно, что мать Колина, Дана, летит из Штатов в Сибирь. И 4 апреля поисковая группа нашла Колина мертвым на очень видном месте, буквально в 1 км от домика, где ребята остановились. Следователи объявили, что под действием наркотиков наш друг ушел в горы, там заблудился и умер от переохлаждения», — вспоминает сокурсница погибшего Анна Ш.

Знакомые и друзья Колина в этой версии сразу засомневались: американец был опытным туристом и на Аршане, на котором в принципе нет сложных туристических маршрутов, был уже четвертый раз. Кроме того, Колин к тому времени уже три года учился в Иркутске и русский язык знал очень хорошо.

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«Он даже русский юмор понимал, сам говорил по-русски прекрасно. Акцент легкий только был. Парень он был неконфликтный, скорее, напротив, старался первым сглаживать споры. Насчет наркотиков вообще странно. Эта версия появилась вдруг на девятый день после его пропажи, до итогов первых медэкспертиз, и сразу после того, как делом заинтересовались американские дипломаты. До этого у полиции были не менее странные выводы — нас даже обвиняли в гомосексуальной связи. Мол, чего вы тут четверо одними парнями собрались, не пили, без девушек. В то, что можно в горы сходить без алкоголя, человеку не верилось», — говорит друг погибшего Станислав.

Дана Мэдсен-Калькутт рассказывает, что когда она приехала в Аршан, полицейские и ее расспрашивали о сексуальной ориентации сына, интересуясь, почему парни остановились в одном домике без женщин или алкоголя.

«Тело Колина нашли всего в нескольких минутах пешей ходьбы от главной в поселке дороги. Но полиция меня туда не пустила, пугали, что там “очень коварный и опасный” подъем. Позже выяснилось, что туда даже маленькие дети поднимаются. У нас с мужем сразу возникли подозрения по поводу профессионализма следователей, а сейчас появились конкретные доказательства убийства сына», — рассказывает мать погибшего.

Экспертизу для семьи Мэдсен-Калькутт проводила частная лаборатория Independent Forensic Services. Специалисты из IFS проанализировали фотографии с места, где был найден Колин, также изучили материалы с процедуры вскрытия тела и результаты токсикологического анализа.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что Колин погиб не на том месте, где нашли его тело. Он еще при жизни получил удар по голове, а потом, скорее всего, был задушен. Травмы запястий и рук говорят о том, что он сопротивлялся и пытался защититься. У экспертов есть подтверждения того, что кто-то пытается скрыть истинные причины смерти нашего сына», — заявила Дана Мэдсен-Калькутт.

В медицинском отчете американские специалисты также отметили различные повреждения на теле и одежде Колина. Травмы рук и запястий, по их мнению, свидетельствуют о том, что парня связывали. Кроме того, экспертов насторожили раны на лодыжках и ногах погибшего, которые не могли появиться, если погибший бежал по лесу в ботинках. Между тем нашли Колина обутым. Экспертиза также установила, что нижнее белье и брюки на студента надели уже после его смерти, а в момент гибели американец сжимал руки в кулаки.

«Специалисты обратили внимание, что на фото с места, где нашли тело, цепочки сына нет. Но ее мне передали сами полицейские, сразу после того как Колина нашли. Откуда цепочка взялась у полиции?» — задается вопросом мать погибшего.

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В IFS зафиксировали еще и тот факт, что на теле нет никаких следов от диких животных. Хотя, судя по выводам следствия, в дикой местности тело пролежало восемь суток, за это время животные как минимум объели бы мягкие ткани.

По странному стечению обстоятельств уличные камеры, направленные как раз на мост через местную речку Кынгагра, который Колин обязательно должен был пройти по дороге до скалы, где нашли его тело, в ту ночь «не работали». С такой формулировкой местная полиция отказала предоставить следствию видеоматериалы.

Также опытным путем друзья и родные Колина опровергли утверждение полиции о безопасности этого курорта по ночам. В три часа ночи семья и друзья Колина, а также консул США и работники посольства, специально спустились к реке и обнаружили, что через мост даже ночью постоянно едут машины, многие останавливаются у самого берега, также по поселку группами и в одиночку ходили агрессивно настроенные пьяные местные жители и туристы.

Отец Колина, Мик Калькутт, на прошлой неделе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на российского президента Владимира Путина. По его словам, необходимо, чтобы закрытое в июле дело вновь открыли и расследовали гибель Колина уже как убийство.

Напомним, 26 марта 2016 года гражданин США Мэдсен Колин Роберт Лойд вместе со студентом-соотечественником и двумя знакомыми жителями Иркутска приехал в туристический поселок Аршан для восхождения в горы. В течение дня молодые люди обустроились в пустом доме своего приятеля, у которого заранее взяли ключи, поели, а затем гуляли и ездили по поселку и его окрестностям. Вечером они легли спать. Договорились встать в пять часов утра, чтобы успеть совершить восхождение. Ранним утром 27 марта проснулся один из приятелей, который обнаружил, что в доме нет Колина Мэдсена. Позавтракав, компания отправилась на его поиски. В течение дня они обследовали поселок, но не нашли студента и обратились в правоохранительные органы.

4 апреля в горах в 1,5 км от окраины поселка Аршан было обнаружено тело пропавшего юноши. При осмотре повреждений на видимых участках тела не найдено. В дальнейшем судебно-медицинские эксперты подтвердили, что иностранец скончался в результате действия низкой температуры, то есть замерз. Поселок он покинул в легкой одежде, а ночью на улице была зафиксирована достаточно холодная погода с отрицательной температурой воздуха.

Как сообщало ранее ИА IrkutskMedia, Дана Мэдсен, мать погибшего в Аршане студента из США Колина Мэдсена, который обучался в лингвистическом университете Иркутска, опубликовала письмо в Facebook, где обратилась к общественности с просьбой не искажать факты о гибели ее сына. В этом обращении Дана Мэдсен упрекает местную полицию в некомпетентности.

1 апреля в Аршан приехала мать Колина Мэдсена. Женщина вместе со следователями побывала в доме в курортном поселке, откуда исчез ее сын.