Родители погибшего в Приангарье Колина Мэдсена нашли доказательства его убийства
Это доказывают результаты независимой медэкспертизы.
Это доказывают результаты независимой медэкспертизы.
Родители погибшего на курорте Аршан в Иркутской области Колина Мэдсена спустя год получили результаты независимой медэкспертизы, доказывающей, что их сына убили. Родные американского студента требуют, чтобы расследование уголовного дела возобновили. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».
В марте 2016 года в двух прибайкальских регионах — Бурятии и Иркутской области — крупный резонанс вызвала новость о пропаже американского студента Колина Мэдсена. Студент Иркутского лингвистического госуниверситета в компании друзей прибыл в бурятский курортный поселок Аршан, а ночью 27 марта исчез.
«Делом реально начали заниматься только после шума, поднятого через СМИ. В первый день мы вообще не могли тут полицию найти, опорный пункт был закрыт. А когда нашли, следователи стали обвинять самих ребят, которые были в походе с Колином, в его убийстве. Оскорбляли их, угрожали, отобрали все средства связи и деньги. Поиски начались только 1 апреля, когда стало известно, что мать Колина, Дана, летит из Штатов в Сибирь. И 4 апреля поисковая группа нашла Колина мертвым на очень видном месте, буквально в 1 км от домика, где ребята остановились. Следователи объявили, что под действием наркотиков наш друг ушел в горы, там заблудился и умер от переохлаждения», — вспоминает сокурсница погибшего Анна Ш.
Знакомые и друзья Колина в этой версии сразу засомневались: американец был опытным туристом и на Аршане, на котором в принципе нет сложных туристических маршрутов, был уже четвертый раз. Кроме того, Колин к тому времени уже три года учился в Иркутске и русский язык знал очень хорошо.
«Он даже русский юмор понимал, сам говорил
Дана
«Тело Колина нашли всего в нескольких минутах пешей ходьбы от главной в поселке дороги. Но полиция меня туда не пустила, пугали, что там “очень коварный и опасный” подъем. Позже выяснилось, что туда даже маленькие дети поднимаются. У нас с мужем сразу возникли подозрения по поводу профессионализма следователей, а сейчас появились конкретные доказательства убийства сына», — рассказывает мать погибшего.
Экспертизу для семьи
«Судебно-медицинская экспертиза показала, что Колин погиб не на том месте, где нашли его тело. Он еще при жизни получил удар по голове, а потом, скорее всего, был задушен. Травмы запястий и рук говорят о том, что он сопротивлялся и пытался защититься. У экспертов есть подтверждения того, что
В медицинском отчете американские специалисты также отметили различные повреждения на теле и одежде Колина. Травмы рук и запястий, по их мнению, свидетельствуют о том, что парня связывали. Кроме того, экспертов насторожили раны на лодыжках и ногах погибшего, которые не могли появиться, если погибший бежал по лесу в ботинках. Между тем нашли Колина обутым. Экспертиза также установила, что нижнее белье и брюки на студента надели уже после его смерти, а в момент гибели американец сжимал руки в кулаки.
«Специалисты обратили внимание, что на фото с места, где нашли тело, цепочки сына нет. Но ее мне передали сами полицейские, сразу после того как Колина нашли. Откуда цепочка взялась у полиции?» — задается вопросом мать погибшего.
В IFS зафиксировали еще и тот факт, что на теле нет никаких следов от диких животных. Хотя, судя по выводам следствия, в дикой местности тело пролежало восемь суток, за это время животные как минимум объели бы мягкие ткани.
По странному стечению обстоятельств уличные камеры, направленные как раз на мост через местную речку Кынгагра, который Колин обязательно должен был пройти по дороге до скалы, где нашли его тело, в ту ночь «не работали». С такой формулировкой местная полиция отказала предоставить следствию видеоматериалы.
Также опытным путем друзья и родные Колина опровергли утверждение полиции о безопасности этого курорта по ночам. В три часа ночи семья и друзья Колина, а также консул США и работники посольства, специально спустились к реке и обнаружили, что через мост даже ночью постоянно едут машины, многие останавливаются у самого берега, также по поселку группами и в одиночку ходили агрессивно настроенные пьяные местные жители и туристы.
Отец Колина, Мик Калькутт, на прошлой неделе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на российского президента Владимира Путина. По его словам, необходимо, чтобы закрытое в июле дело вновь открыли и расследовали гибель Колина уже как убийство.
Напомним, 26 марта 2016 года гражданин США Мэдсен Колин Роберт Лойд вместе со
4 апреля в горах в 1,5 км от окраины поселка Аршан было обнаружено тело пропавшего юноши. При осмотре повреждений на видимых участках тела не найдено. В дальнейшем
Как сообщало ранее ИА IrkutskMedia, Дана Мэдсен, мать погибшего в Аршане студента из США Колина Мэдсена, который обучался в лингвистическом университете Иркутска, опубликовала письмо в Facebook, где обратилась к общественности с просьбой не искажать факты о гибели ее сына. В этом обращении Дана Мэдсен упрекает местную полицию в некомпетентности.
1 апреля в Аршан приехала мать Колина Мэдсена. Женщина вместе со следователями побывала в доме в курортном поселке, откуда исчез ее сын.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, погибший американец с 2013 года учился в филиале Московского государственного лингвистического университета в Иркутске, куда поступил по программе обмена студентов. Он свободно владел русским языком, любил природу и до исчезновения уже четыре раза в компании знакомых посещал поселок Аршан.