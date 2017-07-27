В столице Сибири перевернулся ПАЗ с людьми, есть пострадавшие
Авария произошла вчера вечером, 26 июля.
Авария произошла вчера вечером, 26 июля.
В Кировском районе столицы Сибири автобус перевернулся с пассажирами. Инцидент произошел на улице Беловежской. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Водитель ПАЗа маршрута № 10 ехал и свернул с проезжей части на тротуар, после чего врезался в столб.
Свидетели автоаварии предполагают, что автобус подрезал автомобиль. Другие очевидцы утверждают, будто водитель автобуса считал деньги для сдачи вновь вошедшим пассажирам и отвлёкся от дороги.
По предварительным данным, среди пострадавших пассажиров две пожилые женщины. На месте работают сотрудники полиции и бригада медиков.