Красноярский водитель пропускал пешеходов и попал в ДТП
В Красноярске возле ледового дворца «Арена Север» (улица 9 Мая, 74) грузовик протаранил автомобиль марки Ford.
В Красноярске возле ледового дворца «Арена Север» (улица 9 Мая, 74) грузовик протаранил автомобиль марки Ford.
Как сообщили очевидцы, водитель за рулем автомобиля Ford остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. Водитель грузовика, который ехал за ним, не успел затормозить и врезался в иномарку. От удара машина снесла знак пешеходного перехода.
В ГИБДД рассказали, что водитель грузовика не соблюдал дистанцию,