Красноярский водитель пропускал пешеходов и попал в ДТП

Как сообщили очевидцы, водитель за рулем автомобиля Ford остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. Водитель грузовика, который ехал за ним, не успел затормозить и врезался в иномарку. От удара машина снесла знак пешеходного перехода.