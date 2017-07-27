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06:18 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский водитель пропускал пешеходов и попал в ДТП

В Красноярске возле ледового дворца «Арена Север» (улица 9 Мая, 74) грузовик протаранил автомобиль марки Ford.

Как сообщили очевидцы, водитель за рулем автомобиля Ford остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. Водитель грузовика, который ехал за ним, не успел затормозить и врезался в иномарку. От удара машина снесла знак пешеходного перехода.

В ГИБДД рассказали, что водитель грузовика не соблюдал дистанцию, из-за чего и допустил столкновение. Иномарка получила серьезные повреждения, люди в ДТП не пострадали.

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