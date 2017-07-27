В Хабаровске КамАЗ завалился на мини-грузовик
На пару часов
На пару часов
В Хабаровске водитель КамАЗа наехал на
Происшествие случилось в вечернее время 26 июля неподалёку от центрального городского кладбища. Столкнувшиеся машины частично заблокировали движение по улице Карла Маркса в сторону аэропорта — на участке ДТП образовалась дорожная пробка. Однако через пару часов проезд по улице снова стал относительно свободным.
«Водитель КамАЗа не выдержал правильную дистанцию. Он допустил столкновению с автомобилем и произошло опрокидывание», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Хабаровску Наталья Прохорец.
В результате столкновения отечественного автомобиля с
В происшествии никто не пострадал. В сводке правоохранительных органов оно зафиксировано как мелкое ДТП.