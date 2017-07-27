В Хабаровске КамАЗ завалился на мини-грузовик

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В Хабаровске водитель КамАЗа наехал на мини-грузовик, в результате чего перевернулся. ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции между автомобилями.

Происшествие случилось в вечернее время 26 июля неподалёку от центрального городского кладбища. Столкнувшиеся машины частично заблокировали движение по улице Карла Маркса в сторону аэропорта — на участке ДТП образовалась дорожная пробка. Однако через пару часов проезд по улице снова стал относительно свободным.

«Водитель КамАЗа не выдержал правильную дистанцию. Он допустил столкновению с автомобилем и произошло опрокидывание», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по Хабаровску Наталья Прохорец.

В результате столкновения отечественного автомобиля с мини-грузовиком, КамАЗ завалился на иномарку. На момент ДТП в кузове большегруза лежали доски. Именно его водителя правоохранители предварительно считают виновным в происшествии. По словам сотрудников городского ГИБДД, шофёры разошлись мирно.