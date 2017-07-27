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06:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Норильске девочки-подростки жестоко избили свою сверстницу

Никто из взрослых не вмешался и даже не попытался остановить избиение.

В Норильске девочки-подростки жестоко расправились со своей сверстницей. Они набросились на свою жертву, избивая ее и ругаясь матом.

Все происходило в одном из дворов многоквартирного жилого дома. Кстати, один из жителей, чьи окна выходят во двор, даже заснял на камеру момент драки. Однако помочь девочке никто так и не вышел, хотя она кричала о помощи.

Информация о случившемся попала в местные СМИ, а позже и к следователям. Сейчас по факту избиения девочки начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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