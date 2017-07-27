В Норильске девочки-подростки жестоко избили свою сверстницу

В Норильске девочки-подростки жестоко расправились со своей сверстницей. Они набросились на свою жертву, избивая ее и ругаясь матом.

Все происходило в одном из дворов многоквартирного жилого дома. Кстати, один из жителей, чьи окна выходят во двор, даже заснял на камеру момент драки. Однако помочь девочке никто так и не вышел, хотя она кричала о помощи.