Инспекторы ПДН в Хабаровске поздно начали работать с семьёй убитой девочки

Источник: Восток Медиа

Прокуратура Индустриального района Хабаровска после гибели трёхлетней девочки проверила работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Выяснилось, что инспекторы ПДН поздно начали профилактическую работу с семьёй и выполняли свои обязанности формально.

Мать убитой девочки состояла на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сотрудники надзорного органа проверили учреждения здравоохранения, комиссию по делам несовершеннолетних, Центр социальной поддержки населения. Там нарушений не обнаружили.

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Однако у прокуратуры возникли вопросы к эффективности работы инспекторов по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что сотрудники 2-го отдела полиции несвоевременно начали вести работу с семьёй и выполняли свои обязанности формально. Это не позволило оценить условия жизни ребёнка и собрать полную и объективную характеристику на его родителей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, инспекторы ПДН допустили нарушения закона об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних. Начальнику УМВД России по Хабаровску внесли представление об устранении нарушений.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что тело ребёнка обнаружили 10 июля во дворе многоквартирного дома в Индустриальном районе. Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления «Убийство». Вечером 11 июля правоохранителям удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались родители погибшего ребёнка.

Выяснилось, что в день трагедии у малышки поднялась температура, девочка стала капризничать, это не понравилось взрослым, поэтому они избили её, а затем мужчина закрыл своей рукой лицо девочки, перекрыв поступление воздуха. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые вынесли тело из квартиры, отнесли его в один из дворов и положили под дерево.

Прокурор Индустриального района поручил проверить органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность». По версии следствия, должностные лица допустили преступную небрежность, не приняв комплекс мер, чтобы защитить ребёнка.