В Башкирии парень угнал авто, чтобы съездить на дискотеку
В Янаульском районе Башкирии местный житель угнал авто, сообщает МВД по РБ.
В Янаульском районе Башкирии местный житель угнал авто, сообщает МВД по РБ.
Предварительно, 26-летний молодой человек выпивал с 58-летним другом. Друг вскоре уснул, а парню захотелось сходить на дискотеку. С этой целью он похитил у спящего «Жигули» четвертой модели и поехал в город. Проснувшись и обнаружив пропажу «ласточки» владелец авто обратился в полицию.
Вскоре угонщик был задержан и во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.