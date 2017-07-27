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06:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии парень угнал авто, чтобы съездить на дискотеку

В Янаульском районе Башкирии местный житель угнал авто, сообщает МВД по РБ.

Предварительно, 26-летний молодой человек выпивал с 58-летним другом. Друг вскоре уснул, а парню захотелось сходить на дискотеку. С этой целью он похитил у спящего «Жигули» четвертой модели и поехал в город. Проснувшись и обнаружив пропажу «ласточки» владелец авто обратился в полицию.

Вскоре угонщик был задержан и во всем сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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