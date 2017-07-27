В Башкирии парень угнал авто, чтобы съездить на дискотеку

Предварительно, 26-летний молодой человек выпивал с 58-летним другом. Друг вскоре уснул, а парню захотелось сходить на дискотеку. С этой целью он похитил у спящего «Жигули» четвертой модели и поехал в город. Проснувшись и обнаружив пропажу «ласточки» владелец авто обратился в полицию.