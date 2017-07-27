В столице Сибири на Октябрьском мосту бил огромный фонтан воды

В Новосибирске большая струя воды обрушилась на автомобили на коммунальном мосту. Об этом рассказали в Новосибирской группе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы происшествия рассказали, что под коммунальным мостом в районе левого берега прорвало трубу. Огромная струя воды била выше самого моста. Из-за этого проезжающие со стороны правого берега автомобили были в воде, также из-за этого образовалась большая пробка.

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В АО «СИБЭКО» рассказали, что С 24 по 29 июля проходят гидравлические испытания тепловых сетей по очередной зоне теплоснабжения — от новосибирской ТЭЦ-2.