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07:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири на Октябрьском мосту бил огромный фонтан воды

Инцидент произошел вчера, 26 июля.

В Новосибирске большая струя воды обрушилась на автомобили на коммунальном мосту. Об этом рассказали в Новосибирской группе эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы происшествия рассказали, что под коммунальным мостом в районе левого берега прорвало трубу. Огромная струя воды била выше самого моста. Из-за этого проезжающие со стороны правого берега автомобили были в воде, также из-за этого образовалась большая пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В АО «СИБЭКО» рассказали, что С 24 по 29 июля проходят гидравлические испытания тепловых сетей по очередной зоне теплоснабжения — от новосибирской ТЭЦ-2.

26 июля в 19:20 проходили подъёмы давления на теплотрассе диаметром 700 мм, идущей вдоль дороги к городскому пляжу у Октябрьского моста. При испытаниях выявился дефект с выходом холодной воды в виде гейзера. Дефектный участок был оперативно отключен. После замены дефектной трубы испытания данного участка будут продолжены.

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