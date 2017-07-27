В столице Сибири на Октябрьском мосту бил огромный фонтан воды
Инцидент произошел вчера, 26 июля.
Инцидент произошел вчера, 26 июля.
В Новосибирске большая струя воды обрушилась на автомобили на коммунальном мосту. Об этом рассказали в Новосибирской группе эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы происшествия рассказали, что под коммунальным мостом в районе левого берега прорвало трубу. Огромная струя воды била выше самого моста.
В АО «СИБЭКО» рассказали, что С 24 по 29 июля проходят гидравлические испытания тепловых сетей по очередной зоне теплоснабжения — от новосибирской ТЭЦ-2.
26 июля в 19:20 проходили подъёмы давления на теплотрассе диаметром 700 мм, идущей вдоль дороги к городскому пляжу у Октябрьского моста. При испытаниях выявился дефект с выходом холодной воды в виде гейзера. Дефектный участок был оперативно отключен. После замены дефектной трубы испытания данного участка будут продолжены.