Мерседес на встречной протаранил два автомобиля в Алматы

Источник: Nur.kz

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего пострадал один человек, передает Zakon.kz.

Авария произошла между улицей Волочаевской и ВОАД. Mercedes E-класса двигался по Рыскулова в восточном направлении. После затяжного поворота машина вылетела через разделитель на полосу встречного движения.

Выехав прямо на середину, Mercedes протаранил движущийся ему навстречу Hyundai Starex, после чего его отбросило в сторону, в другой встречный автомобиль — Audi 100.

Источник: Nur.kz

Источник: Nur.kz

Источник: Nur.kz

Источник: Nur.kz

По словам водителя Mercedes в автомобиле вырвало рулевую тягу.

Не исключено, что при этом было нарушение скоростного режима, и водитель просто не вписался в поворот.