Мерседес на встречной протаранил два автомобиля в Алматы
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло столкновение трех автомобилей, в следствие чего пострадал один человек.
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло столкновение трех автомобилей, в следствие чего пострадал один человек.
В Алматы на проспекте Рыскулова произошло массовое
Авария произошла между улицей Волочаевской и ВОАД. Mercedes
Выехав прямо на середину, Mercedes протаранил движущийся ему навстречу Hyundai Starex, после чего его отбросило в сторону, в другой встречный автомобиль — Audi 100.
По словам водителя Mercedes в автомобиле вырвало рулевую тягу.
Не исключено, что при этом было нарушение скоростного режима, и водитель просто не вписался в поворот.
В результате ДТП водитель Mercedes был госпитализирован.