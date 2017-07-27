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07:57 (мск), источник: Nur.kz

Мерседес на встречной протаранил два автомобиля в Алматы

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло столкновение трех автомобилей, в следствие чего пострадал один человек.

Источник: Nur.kz

В Алматы на проспекте Рыскулова произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего пострадал один человек, передает Zakon.kz.

Авария произошла между улицей Волочаевской и ВОАД. Mercedes E-класса двигался по Рыскулова в восточном направлении. После затяжного поворота машина вылетела через разделитель на полосу встречного движения.

Выехав прямо на середину, Mercedes протаранил движущийся ему навстречу Hyundai Starex, после чего его отбросило в сторону, в другой встречный автомобиль — Audi 100.

Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz
Источник: Nur.kz

По словам водителя Mercedes в автомобиле вырвало рулевую тягу.

Не исключено, что при этом было нарушение скоростного режима, и водитель просто не вписался в поворот.

В результате ДТП водитель Mercedes был госпитализирован.

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