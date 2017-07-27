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07:52 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске погиб мотоциклист при столкновении с «Газелью»

Байкер умер в больнице.

В Иркутске автоинспекторы выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла вечером в минувший вторник в областном центре. Водитель автомобиля «ГАЗ 330202», двигаясь по улице Старокузьмихинской, стал разворачиваться и в этот момент он столкнулся с мотоциклом «Хонда», который ехал в попутном направлении. От полученных травм 24-летний байкер скончался в больнице.

По факту смертельного ДТП проводится всесторонняя проверка.

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