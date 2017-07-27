За долг в 2,5 млн рублей возбуждено уголовное дело против ангарчанина

За уклонение от погашения кредиторской задолженности, которая превышает 2,5 млн рублей, в отношении жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, ангарчанин не погасил долг перед банком, имея при этом доход в виде заработной платы и полученных от продажи квартиры денег.

Ангарский городской суд обязал мужчину выплатить долг в полном объёме, а судебные приставы предупредили его об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, но ангарчанин продолжил уклоняться от исполнения вступившего в законную силу судебного решения.