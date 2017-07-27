За долг в 2,5 млн рублей возбуждено уголовное дело против ангарчанина
Ангарчанин предстанет перед судом за невыплату кредита.
Ангарчанин предстанет перед судом за невыплату кредита.
За уклонение от погашения кредиторской задолженности, которая превышает 2,5 млн рублей, в отношении жителя Ангарска возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ. Как сообщает
Ангарский городской суд обязал мужчину выплатить долг в полном объёме, а судебные приставы предупредили его об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, но ангарчанин продолжил уклоняться от исполнения вступившего в законную силу судебного решения.
Сейчас уголовное дело находится на стадии расследования. Если вина гражданина будет доказана в суде, ему грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Назначение уголовного наказания не освобождает должника от исполнения судебного решения по возврату долга.