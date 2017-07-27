Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы спешат в Крым: что творится на границе
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
С мая 2018 года россиянам придется платить "налог на отпуск"
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Известная 19-летняя модель увеличила грудь в 3 раза
ЦИК начал принимать заявления о голосовании по месту пребыванияС 26 июля избиратели 20 регионов могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Воля и Утяшева опубликовали редкие снимки с детьми - СМИ
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Украина создала оружие, сравнимое по мощи с ядерным – СМИ
СМИ: Порошенко пережил две неприятности из-за США
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
08:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале автомобиль-«призрак» сбил насмерть пешехода

Водитель скрылся.

26 июля 2017 года на 16 километре трассы Челябинск — Новосибирск неустановленный автомобиль сбил 24-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении. Пешеход скончался по пути в больницу.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, водитель с места происшествия скрылся, его ищут. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8 (35150)2−06−02, 8 (999)371−07−56 либо 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уклонистов допустили до госслужбы
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
В Японском море ведутся поиски российского моряка
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний России остановить отток кадров
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиянину, которого сняли с рейса Delta, принесли извинения
В Израиле приняли закон о праздновании Дня Победы 9 мая
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь