На Южном Урале автомобиль-«призрак» сбил насмерть пешехода
Водитель скрылся.
Водитель скрылся.
26 июля 2017 года на 16 километре трассы Челябинск — Новосибирск неустановленный автомобиль сбил 24-летнего молодого человека, который шел в попутном направлении. Пешеход скончался по пути в больницу.
Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, водитель с места происшествия скрылся, его ищут. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8 (35150)2−06−02, 8 (999)371−07−56 либо 02.