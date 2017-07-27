Грабителей АЗС ищут полицейские в Иркутской области
В Иркутске полиция разыскивает подозреваемых в совершении вооружённого нападения на автозаправочную станцию.
В Иркутске полиция разыскивает подозреваемых в совершении вооружённого нападения на автозаправочную станцию.
Полицейские Иркутска ищут подозреваемых в вооружённом нападении на автозаправочную станцию, расположенную на 13 км автодороги «Байкал». Как сообщает
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В поисках налётчиков правоохранители опрашивают свидетелей случившегося, проверяют различные версии произошедшего, изучают видео с камер наружного наблюдения.
Граждан, располагающих сведениями о совершённом преступлении, полиция просит обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел.: (3952) 21−68−05 либо 02.