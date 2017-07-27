Грабителей АЗС ищут полицейские в Иркутской области

Полицейские Иркутска ищут подозреваемых в вооружённом нападении на автозаправочную станцию, расположенную на 13 км автодороги «Байкал». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 21.00 26 июля 2017 года неизвестные в масках ворвались в помещение АЗС и, угрожая оружием девушке-кассиру, забрали находившуюся в кассе крупную денежную сумму, после чего скрылись.