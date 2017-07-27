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08:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Грабителей АЗС ищут полицейские в Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает подозреваемых в совершении вооружённого нападения на автозаправочную станцию.

Полицейские Иркутска ищут подозреваемых в вооружённом нападении на автозаправочную станцию, расположенную на 13 км автодороги «Байкал». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 21.00 26 июля 2017 года неизвестные в масках ворвались в помещение АЗС и, угрожая оружием девушке-кассиру, забрали находившуюся в кассе крупную денежную сумму, после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В поисках налётчиков правоохранители опрашивают свидетелей случившегося, проверяют различные версии произошедшего, изучают видео с камер наружного наблюдения.

Граждан, располагающих сведениями о совершённом преступлении, полиция просит обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Иркутское» по тел.: (3952) 21−68−05 либо 02.

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