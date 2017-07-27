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08:07 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Энтеровирус проник в детские сады Хабаровска

Более 170 детей подхватили инфекцию за неделю.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске на прошлой неделе энтеровирусную инфекцию подхватили 176 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Из них только 4 взрослых, остальные — дети.

 — Для сравнения, две недели назад к врачам обратилось 158 человек. То есть у нас наметилась тенденция к росту уровня заболеваемости. У 9 человек есть подозрения на менингит, но диагноз на данный момент еще требует подтверждения. 21 человек госпитализирован в больницы города, — говорит начальник управления здравоохранения Хабаровска Галина Аристова. — 50% заболевших — это дети. В дошкольных учреждениях они играли с другими малышами, а это значит, что в ближайшее время в Хабаровске следует ожидать повышения уровня заболеваемости. Начиная с мая в Хабаровске инфекцию подхватили 526 человек. В детских садах, по рекомендации Роспотребнадзора, должны тщательнее следить за здоровьем дошкольников.

— Соблюдается ряд профилактических мер, чтобы не допустить развития энтеровируса в детских коллективах. Введены утренние фильтры, если у ребенка температура, его отправляют домой, либо изолируют до прихода родителей. Обработка помещений и игрушек ведется дезинфицирующими средствами, — продолжает Галина Аристова. — Хотелось бы обратиться к родителям: если ребенок себя плохо чувствует, не надо его вести в садик. У энтеровируса есть специфические проявления, от болей в животе до болей в мышцах. Не всегда удается сразу понять, что это инфекция. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», подхватить энтеровирусный менингит можно даже в фонтанах.

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