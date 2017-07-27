Энтеровирус проник в детские сады Хабаровска

— Для сравнения, две недели назад к врачам обратилось 158 человек. То есть у нас наметилась тенденция к росту уровня заболеваемости. У 9 человек есть подозрения на менингит, но диагноз на данный момент еще требует подтверждения. 21 человек госпитализирован в больницы города, — говорит начальник управления здравоохранения Хабаровска Галина Аристова. — 50% заболевших — это дети. В дошкольных учреждениях они играли с другими малышами, а это значит, что в ближайшее время в Хабаровске следует ожидать повышения уровня заболеваемости. Начиная с мая в Хабаровске инфекцию подхватили 526 человек. В детских садах, по рекомендации Роспотребнадзора, должны тщательнее следить за здоровьем дошкольников.