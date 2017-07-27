За сутки в Красноярском крае при сборе ягод заблудились три человека
Пока найден только один заблудившийся.
Пока найден только один заблудившийся.
В Красноярском крае за сутки в лесу заблудились три человека. Все они отправились в лес за ягодами.
По данным КГКУ «Спасатель», пока найти удалось только одного заблудившегося. Первый случай произошел в Ачинском районе. Там при сборе ягод в лесном массиве заблудилась женщина. Найти ее до сих пор не удалось. Еще одна жительница края заблудилась в Шарыповском районе, женщина пока также не найдена. А вот третьей заблудившейся в Минусинском районе повезло больше, так как она была обнаружена спасателями.
Напомним, что спасатели не рекомендуют ходить в лес в одиночку. Перед походом обязательно нужно предупреждать родных и близких о предполагаемом маршруте.