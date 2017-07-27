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08:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

За сутки в Красноярском крае при сборе ягод заблудились три человека

Пока найден только один заблудившийся.

В Красноярском крае за сутки в лесу заблудились три человека. Все они отправились в лес за ягодами.

По данным КГКУ «Спасатель», пока найти удалось только одного заблудившегося. Первый случай произошел в Ачинском районе. Там при сборе ягод в лесном массиве заблудилась женщина. Найти ее до сих пор не удалось. Еще одна жительница края заблудилась в Шарыповском районе, женщина пока также не найдена. А вот третьей заблудившейся в Минусинском районе повезло больше, так как она была обнаружена спасателями.

Напомним, что спасатели не рекомендуют ходить в лес в одиночку. Перед походом обязательно нужно предупреждать родных и близких о предполагаемом маршруте.

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