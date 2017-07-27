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08:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

К падению строительного крана на Киренского привели действия крановщицы

Упавший на улицу Киренского башенный кран не закрепила крановщица, заявили в прокуратуре.

Источник: Вести - Красноярск

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины, которая нарушила технику безопасности. А прокуратура привлечёт к административной ответственности гендиректора и других руководителей компании «Культбытстрой». За падение тяжёлой конструкции на проезжую часть и фуру дальнобойщика им может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, ЧП произошло 8 мая на улице Киренского. Вечером поднялся сильный ветер — до 25 метров, с дождём. Кран упал со стройплощадки на дома частного сектора и чуть не придавил пассажирский автобус. Люди не пострадали.


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