К падению строительного крана на Киренского привели действия крановщицы

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины, которая нарушила технику безопасности. А прокуратура привлечёт к административной ответственности гендиректора и других руководителей компании «Культбытстрой». За падение тяжёлой конструкции на проезжую часть и фуру дальнобойщика им может грозить штраф до 30 тысяч рублей.



Напомним, ЧП произошло 8 мая на улице Киренского. Вечером поднялся сильный ветер — до 25 метров, с дождём. Кран упал со стройплощадки на дома частного сектора и чуть не придавил пассажирский автобус. Люди не пострадали.





