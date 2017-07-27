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10:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Борец с коррупцией сам попался на миллионной взятке в Волгограде

Уголовное дело в отношении председателя Президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» и юриста этой организации возбуждено следственным отделом по Ворошиловскому району Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Данные граждане подозреваются в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия и в посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия, сообщила ВДТВ в управлении СУ СК России по Волгоградской области.

Следствие установило, что возглавляемая подозреваемым юридическая организация якобы занималась защитой прав потребителей, словно госструктура. Даже в Уставе организации, в числе прочих целей деятельности, даже было предусмотрено «выявление коррупционной составляющей при проведении общественного контроля». Так, в мае 2017 года членами Ассоциации проверен один из сетевых отелей, расположенных в Волгограде, где инспекторы выявили более 25 нарушений. За непроведение дальнейшей проверки и отзыв писем, уже разосланных в различные контролирующие органы, по фактам вскрытых недостатков и нарушений в работе отеля, подозреваемый потребовал 1,5 миллиона рублей. В последствии сумма снизилась до 1 миллиона. Подозреваемый даже подготовил проект мирового соглашения.

Вчера, 26 июля 2017 года, при получении денег «борец с коррупцией» был задержан оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД России, а также УФСБ России по Волгоградской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет допрошен. Органами следствия в суд готовится ходатайство об избрании в отношении общественника меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие уголовного дела продолжается.

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