Борец с коррупцией сам попался на миллионной взятке в Волгограде

Данные граждане подозреваются в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия и в посредничестве в коммерческом подкупе, совершенном в крупном размере за незаконные действия, сообщила ВДТВ в управлении СУ СК России по Волгоградской области.

Следствие установило, что возглавляемая подозреваемым юридическая организация якобы занималась защитой прав потребителей, словно госструктура. Даже в Уставе организации, в числе прочих целей деятельности, даже было предусмотрено «выявление коррупционной составляющей при проведении общественного контроля». Так, в мае 2017 года членами Ассоциации проверен один из сетевых отелей, расположенных в Волгограде, где инспекторы выявили более 25 нарушений. За непроведение дальнейшей проверки и отзыв писем, уже разосланных в различные контролирующие органы, по фактам вскрытых недостатков и нарушений в работе отеля, подозреваемый потребовал 1,5 миллиона рублей. В последствии сумма снизилась до 1 миллиона. Подозреваемый даже подготовил проект мирового соглашения.

Вчера, 26 июля 2017 года, при получении денег «борец с коррупцией» был задержан оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения МВД России, а также УФСБ России по Волгоградской области.