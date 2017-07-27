Директор коркинского «Клуба по кинопоказу» воровала бюджетные деньги

Судом установлено, что обвиняемая издала приказ о приеме на работу кассира, которого впоследствии перевела на должность уборщика помещений.

«Зная, что фактически работник свои должностные обязанности не выполняет, обвиняемая давала подчиненному работнику указания о внесении заведомо ложных сведений в табеля учета рабочего времени, на основании которых бухгалтер начисляла работнику заработную плату и стимулирующие выплаты», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Обвиняемая снимала начисленные денежные средства с карты, похитив за четыре года один миллион 300 тысяч рублей, принадлежащие администрации Коркинского городского поселения. Полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

В ходе судебного рассмотрения прокурором заявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой указанной суммы в счет возмещения ущерба, причиненного Коркинскому городскому поселению, которое удовлетворено судом в полном объеме.