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08:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Директор коркинского «Клуба по кинопоказу» воровала бюджетные деньги

Директор коркинского «Клуба по кинопоказу имени Горького» воровала бюджетные деньги. Несмотря на то, что дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», суд оставил женщину на свободе.

Судом установлено, что обвиняемая издала приказ о приеме на работу кассира, которого впоследствии перевела на должность уборщика помещений.

«Зная, что фактически работник свои должностные обязанности не выполняет, обвиняемая давала подчиненному работнику указания о внесении заведомо ложных сведений в табеля учета рабочего времени, на основании которых бухгалтер начисляла работнику заработную плату и стимулирующие выплаты», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Обвиняемая снимала начисленные денежные средства с карты, похитив за четыре года один миллион 300 тысяч рублей, принадлежащие администрации Коркинского городского поселения. Полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

В ходе судебного рассмотрения прокурором заявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемой указанной суммы в счет возмещения ущерба, причиненного Коркинскому городскому поселению, которое удовлетворено судом в полном объеме.

С учетом мнения прокурора виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года.

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