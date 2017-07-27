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08:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске главный врач больницы украл более миллиона рублей

Бывший главврач Городской поликлиники № 26 пойдет под суд за хищение 1,1 миллиона рублей, заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске главный врач больницы украл более миллиона рублей, его обвинили по статье 160 — хищение в особо крупном размере, заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

Бывший главврач Городской поликлиники № 26 нанял няню для своего ребенка за счет служебного положения. Он принял ее на работу в поликлинику, женщина 4 года ухаживала за ребенком врача на дому. На рабочем месте няня не появлялась.

Врач перечислил женщине зарплату более чем в 1 миллион рублей со счета поликлиники.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд города Новосибирска.

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