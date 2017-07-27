В Новосибирске главный врач больницы украл более миллиона рублей, его обвинили по статье 160 — хищение в особо крупном размере, заявили в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

Бывший главврач Городской поликлиники № 26 нанял няню для своего ребенка за счет служебного положения. Он принял ее на работу в поликлинику, женщина 4 года ухаживала за ребенком врача на дому. На рабочем месте няня не появлялась.