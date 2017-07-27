Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшей 17-летней школьницы
Девушка исчезла в марте 2017 года.
Девушка исчезла в марте 2017 года.
Полиция просит волгоградцев помочь в поиске 17-летней пропавшей жительницы Курской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские из Владимирской области разыскивают пропавшую без вести Анну Ивановну Щербакову, проживавшую в Собинском районе, деревне Толпухово. Школьница пропала 8 марта 2017 года, документов при себе не имеет, может представляться вымышленными именами: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина
Девушка может находиться в Волгоградской области, поэтому полицейские просят всех, кто знает