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09:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в поисках пропавшей 17-летней школьницы

Девушка исчезла в марте 2017 года.

Полиция просит волгоградцев помочь в поиске 17-летней пропавшей жительницы Курской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские из Владимирской области разыскивают пропавшую без вести Анну Ивановну Щербакову, проживавшую в Собинском районе, деревне Толпухово. Школьница пропала 8 марта 2017 года, документов при себе не имеет, может представляться вымышленными именами: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т. п.

Девушка может находиться в Волгоградской области, поэтому полицейские просят всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам 8 (4922) 37−42−62, 37−43−92, 37−43−97, 37−45−59.

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