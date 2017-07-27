УМВД: Калининградец украл у соседа холодильник, куртку и барсетку

Источник: Калининград.Ru

Жителя Калининграда подозревают в квартирной краже. В полицию обратился 22-летний хозяин помещения. Молодой человек сообщил, что три недели не был дома, а вернувшись, обнаружил пропажу холодильника.

Он самостоятельно попытался разобраться в ситуации и направился к соседям в надежде, что они видели злоумышленников, совершивших кражу. Не получив полезной информации, горожанин вернулся в свою квартиру и не смог найти барсетку и куртку, которые оставил в одной из комнат, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.

Прибывшие на место полицейские провели осмотр и обнаружили следы взлома на балконной двери. Как выяснилось, к краже причастен 21-летний сосед потерпевшего, который живёт этажом выше.

По предварительным данным, злоумышленник спустился на чужой балкон по пожарной лестнице, повредил стеклопакет, проник в квартиру и украл холодильник. «Второй раз в чужое жилище взломщик наведался в тот момент, когда потерпевший опрашивал соседей», — добавили в пресс-службе.