УМВД: Калининградец украл у соседа холодильник, куртку и барсетку
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Жителя Калининграда подозревают в квартирной краже. В полицию обратился 22-летний хозяин помещения. Молодой человек сообщил, что три недели не был дома, а вернувшись, обнаружил пропажу холодильника.
Он самостоятельно попытался разобраться в ситуации и направился к соседям в надежде, что они видели злоумышленников, совершивших кражу. Не получив полезной информации, горожанин вернулся в свою квартиру и не смог найти барсетку и куртку, которые оставил в одной из комнат, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Прибывшие на место полицейские провели осмотр и обнаружили следы взлома на балконной двери. Как выяснилось, к краже причастен 21-летний сосед потерпевшего, который живёт этажом выше.
По предварительным данным, злоумышленник спустился на чужой балкон по пожарной лестнице, повредил стеклопакет, проник в квартиру и украл холодильник. «Второй раз в чужое жилище взломщик наведался в тот момент, когда потерпевший опрашивал соседей», — добавили в
Молодого человека задержали в его квартире. У него изъяли похищенное имущество. Следователи возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». За подобное преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы. Как выяснилось, ранее житель города был судим за аналогичное нарушение закона.