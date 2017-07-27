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09:20 (мск), источник: Новости Перми

На дороге «Пермь-Березники» в ДТП пострадали женщина и ребенок

Авария случилась 26 июля в первой половине дня. По предварительным данным, 27-летний водитель фуры «догнал» легковой автомобиль.

МАЗ-6422А5 и «Chervrolet Aveo», который двигался впереди в попутном направлении, столкнулись на 21 км трассы.

В результате ДТП травмы головы получила женщина 1978 года рождения, которая управляла иномаркой, и ее пассажир, ребенок 2010 года рождения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства автоаварии.

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