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09:32 (мск), источник: Новости Перми

В микрорайоне Парковый сбили пешехода

По словам очевидцев, мужчина, который переходил дорогу, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший жив, но получил травму.

Вечером 26 июля на улице Желябова был сбит пешеход. Информация об этом распространилась в соцсетях. Сначала очевидцы предположили, что пострадала девушка-пешеход, но другие свидетели утверждают, что ДТП произошло с участием мотоцикла и мужчина, который переходил проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения.

Один из очевидцев добавил, что пострадавший получил перелом ноги.

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