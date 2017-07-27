В микрорайоне Парковый сбили пешехода

Вечером 26 июля на улице Желябова был сбит пешеход. Информация об этом распространилась в соцсетях. Сначала очевидцы предположили, что пострадала девушка-пешеход, но другие свидетели утверждают, что ДТП произошло с участием мотоцикла и мужчина, который переходил проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения.



Один из очевидцев добавил, что пострадавший получил перелом ноги.