В микрорайоне Парковый сбили пешехода
По словам очевидцев, мужчина, который переходил дорогу, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший жив, но получил травму.
По словам очевидцев, мужчина, который переходил дорогу, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший жив, но получил травму.
Вечером 26 июля на улице Желябова был сбит пешеход. Информация об этом распространилась в соцсетях. Сначала очевидцы предположили, что пострадала
Один из очевидцев добавил, что пострадавший получил перелом ноги.