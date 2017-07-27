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09:34 (мск), источник: СуперОмск

Омичка погибла при побеге из отделения полиции

Чрезвычайное происшествие произошло в Советском районном отделе полиции. В результате несчастного случая прямо в здании отделения погибла женщина.

Как считают следователи, женщина, задержанная полицейскими, попыталась совершить побег, однако не удержалась на карнизе третьего этажа и упала вниз.

«Мы проводим проверку по факту смерти женщины. Ее доставили в Советский райотдел полиции, однако она совершила побег. При побеге она сорвалась с третьего этажа, упала и разбилась насмерть», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.

Сейчас по факту гибели женщины проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дела.

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