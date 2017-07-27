Омичка погибла при побеге из отделения полиции

Как считают следователи, женщина, задержанная полицейскими, попыталась совершить побег, однако не удержалась на карнизе третьего этажа и упала вниз.

«Мы проводим проверку по факту смерти женщины. Ее доставили в Советский райотдел полиции, однако она совершила побег. При побеге она сорвалась с третьего этажа, упала и разбилась насмерть», — сообщает пресс-служба СУСК России по Омской области.