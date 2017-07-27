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09:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани 13-летний подросток попал под колеса иномарки

ДТП произошло напротив дома № 20 по улице Спортивной.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Советском районе 13-летний мальчик попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне вечером 34-летняя автоледи на «Киа Рио» напротив дома № 20 по Спортивной сбила подростка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии мальчик был госпитализирован с закрытой травмой кости левого предплечья.

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