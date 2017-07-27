В Казани 13-летний подросток попал под колеса иномарки
ДТП произошло напротив дома № 20 по улице Спортивной.
ДТП произошло напротив дома № 20 по улице Спортивной.
(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Советском районе 13-летний мальчик попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте, сообщает
Накануне вечером 34-летняя автоледи на «Киа Рио» напротив дома № 20 по Спортивной сбила подростка, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии мальчик был госпитализирован с закрытой травмой кости левого предплечья.