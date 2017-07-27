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09:31 (мск), источник: Sputnik.by

ГУВД Минска сообщило о новом факте насилия в отношении ребенка

Во Фрунзенском районе столицы задержан подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл —Sputnik. Сотрудниками Фрунзенского РУВД Минска задержан 40-летний минчанин, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей шестилетней дочери, сообщили в ГУВД.

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О случившемся девочка рассказала маме, а мама сообщила старшей дочери. После этого они написали заявление в милицию. Установлено, что семья является многодетной, в квартире проживают шесть несовершеннолетних детей. Глава семейства задержан, проводится дальнейшее разбирательство.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насильственные действия сексуального характера)», — рассказал первый заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска — начальник криминальной милиции подполковник милиции Александр Полулех.

По его словам, с детьми работают психологи. Сейчас устанавливается, на протяжении какого времени совершались насильственные действия. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных действий в отношении других детей.

В ГУВД отметили, в случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Известно, что мужчина работал электромонтером в одной из государственных организаций, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

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