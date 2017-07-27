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09:40 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека погибли при крушении самолета в Казахстане

27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли.

Источник: БЕЛТА

27 июля, Астана /БЕЛТА — КАЗИНФОРМ/. Два человека погибли при крушении самолета в Алматинской области Казахстана. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.

«27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании “Казавиа”, в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли. Выполнялись авиахимработы. Начато расследование», — говорится в сообщении.

По данным официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, самолет Як-12 потерпел крушение с последующим горением во время обработки кукурузных полей.

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