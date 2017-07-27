Два человека погибли при крушении самолета в Казахстане
27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли.
27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли.
27 июля, Астана /БЕЛТА — КАЗИНФОРМ/. Два человека погибли при крушении самолета в Алматинской области Казахстана. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации на своей странице в Facebook.
«27 июля 2017 года произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании “Казавиа”, в Панфиловском районе, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента. Два человека погибли. Выполнялись авиахимработы. Начато расследование», — говорится в сообщении.
По данным официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова, самолет Як-12 потерпел крушение с последующим горением во время обработки кукурузных полей.