Преподавателю УрФУ сломали позвоночник во время массажа

В Екатеринбурге в тайском спа-салоне «Чанг» преподавателю УрФУ Светлане Мельниковой во время сеанса тайского массажа сломали позвоночник. Инцидент произошел 7 июля 2017 года.

«8 июля женщина подала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.