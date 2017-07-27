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09:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Преподавателю УрФУ сломали позвоночник во время массажа

Решается вопрос о возбуждении дела.

В Екатеринбурге в тайском спа-салоне «Чанг» преподавателю УрФУ Светлане Мельниковой во время сеанса тайского массажа сломали позвоночник. Инцидент произошел 7 июля 2017 года.

«8 июля женщина подала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Как рассказала екатеринбурженка в эфире телеканала «ОТВ», массажистка попросила ее выпрямить ноги и резко наклонила туловище. Послышался такой хруст, что обе женщины испугались. В дальнейшем врачи поставили С. Мельниковой диагноз — перелом L1 позвонка.

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