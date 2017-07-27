Преподавателю УрФУ сломали позвоночник во время массажа
Решается вопрос о возбуждении дела.
Решается вопрос о возбуждении дела.
В Екатеринбурге в тайском
«8 июля женщина подала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили «Уралинформбюро» в
Как рассказала екатеринбурженка в эфире телеканала «ОТВ», массажистка попросила ее выпрямить ноги и резко наклонила туловище. Послышался такой хруст, что обе женщины испугались. В дальнейшем врачи поставили С. Мельниковой диагноз — перелом L1 позвонка.