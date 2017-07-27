В Уфе полицейских задержали за инсценировку ДТП
В Уфе задержали двух сотрудников полка ДПС и двух гражданских лиц, совершивших мошенничество в сфере страхования.
В Уфе задержали двух сотрудников полка ДПС и двух гражданских лиц, совершивших мошенничество в сфере страхования.
— По версии следствия, все четверо вступили в сговор, чтобы обманным путем получать деньги со страховых компаний. Гражданские лица инсценировали ДТП, а сотрудники ГИБДД составляли подложные справки и схемы. В итоге с ноября 2016 года по январь 2017 года компании удалось получить с двух страховых фирм 1,1 миллиона рублей, — рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по РБ Светлана Абрамова.
Сейчас на всех четверых возбуждены уголовные дела. Факт мошенничества установлен сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ.
— Министром внутренних дел по Республике Башкортостан по результатам служебной проверки будет принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении их непосредственных руководителей к строгой дисциплинарной ответственности, — прокомментировал руководитель