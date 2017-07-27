На Кубани автобус с детьми попал в аварию, четыре человека погибли

Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии, в котором легковушка столкнулась и рейсовым автобусом, в котором находились дети. Авария произошла в 5:30 утра в районе поселка Ильич. По предварительным данным 32-летний водитель «Ваз 21111» выехал на встречку и столкнулся с автобусом, в котором находилось 32 пассажира. Общественный транспорт, в свою очередь влетел в припаркованный на обочине грузовик.