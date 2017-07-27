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09:32 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани автобус с детьми попал в аварию, четыре человека погибли

ДТП произошло в Темрюкском районе сегодня рано утром.

Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии, в котором легковушка столкнулась и рейсовым автобусом, в котором находились дети. Авария произошла в 5:30 утра в районе поселка Ильич. По предварительным данным 32-летний водитель «Ваз 21111» выехал на встречку и столкнулся с автобусом, в котором находилось 32 пассажира. Общественный транспорт, в свою очередь влетел в припаркованный на обочине грузовик.

«В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47 -летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены 8 пассажиров автобуса», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас движение на этом участке трассы затруднено, на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным детей среди пострадавших нет.

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