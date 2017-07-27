На Кубани автобус с детьми попал в аварию, четыре человека погибли
ДТП произошло в Темрюкском районе сегодня рано утром.
ДТП произошло в Темрюкском районе сегодня рано утром.
Сотрудники полиции разбираются в
«В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47 -летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены 8 пассажиров автобуса», сообщает
Сейчас движение на этом участке трассы затруднено, на месте работает