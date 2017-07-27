СКР завершил расследование в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Также ему вменяется в вину покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за инвестпроектами и предпринимательской деятельностью.