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09:45 (мск), источник: RNS

СКР завершил расследование в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых

Следственный комитет Российской Федерации окончил следственные мероприятия в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Белых 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы поместил Белых под арест.

По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Также ему вменяется в вину покровительство и попустительство при осуществлении правительством Кировской области контроля за инвестпроектами и предпринимательской деятельностью.

Комментарии
2
Сергей Костенко
Ждём речь непримиримого борца с коррупцией на суде...
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Виктор Л
Либерасты заверещат-о кровавом режиме,но самый справедливый-даст лет 5 условно,из-за срока давности,и штраф в 1 мл.Вот если бы он палку колбасы украл-по всей строгости-5 лет,от звонка до звонка.
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