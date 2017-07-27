В Златоусте бетоновоз врезался в «стену плача»
В Златоусте (Челябинская область) в среду, 26, июля, бетоновоз врезался в «стену плача». Водителю потребовалась помощь спасателей.
В Златоусте (Челябинская область) в среду, 26, июля, бетоновоз врезался в «стену плача». Водителю потребовалась помощь спасателей.
Спасатели златоустовского отряда областной службы выезжали на ДТП, произошедшее на перекрестке улиц Грибоедова и 40 лет Победы.
Как сообщили в
На этот раз в «стену плача» врезался бетоновоз. В результате машина перевернулась на бок, по дороге разлился мазут, а водитель внутри оставался зажатым. Прибывшие областные спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его из авто и передали медикам.