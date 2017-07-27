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09:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Златоусте бетоновоз врезался в «стену плача»

В Златоусте (Челябинская область) в среду, 26, июля, бетоновоз врезался в «стену плача». Водителю потребовалась помощь спасателей.

Спасатели златоустовского отряда областной службы выезжали на ДТП, произошедшее на перекрестке улиц Грибоедова и 40 лет Победы.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, в этом месте часто происходят дорожные аварии. Именно поэтому стену, отгораживающую проезжую часть от тротуара называют «стеной плача».

На этот раз в «стену плача» врезался бетоновоз. В результате машина перевернулась на бок, по дороге разлился мазут, а водитель внутри оставался зажатым. Прибывшие областные спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его из авто и передали медикам.

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