В Златоусте бетоновоз врезался в «стену плача»

Спасатели златоустовского отряда областной службы выезжали на ДТП, произошедшее на перекрестке улиц Грибоедова и 40 лет Победы.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, в этом месте часто происходят дорожные аварии. Именно поэтому стену, отгораживающую проезжую часть от тротуара называют «стеной плача».

На этот раз в «стену плача» врезался бетоновоз. В результате машина перевернулась на бок, по дороге разлился мазут, а водитель внутри оставался зажатым. Прибывшие областные спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его из авто и передали медикам.