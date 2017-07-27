СК проводит проверку после исчезновения 16-летнего Артема Пашанина

По предварительным данным, подросток ушел из дома на улице Черняховского в Московском районе 28 июня. До середины июля мать переписывалась с сыном в соцсетях, но потом связь с ним оборвалась. После этого женщина обратилась с заявлением об исчезновении сына в следственные органы. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома.