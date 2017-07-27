Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Находка на $10 млн пролежала забытой в кладовке певца 40 лет
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
США выдумали новый способ для обнаружения подлодок РФ — СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
«Убойная сила»: СМИ об оружии, которое США могут дать Киеву
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Машины смертников «Исламского государства»
10:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК проводит проверку после исчезновения 16-летнего Артема Пашанина

Подросток ушел из дома в конце июня, и до сих пор о нем нет никаких сведений.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

СК проводит проверку после исчезновения 16-летнего нижегородца Артема Пашанина, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным, подросток ушел из дома на улице Черняховского в Московском районе 28 июня. До середины июля мать переписывалась с сыном в соцсетях, но потом связь с ним оборвалась. После этого женщина обратилась с заявлением об исчезновении сына в следственные органы. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома.

Приметы разыскиваемого: худой, волосы темно-русого цвета, глаза серые. Особые приметы — шрам на правом виске. В день исчезновения был одет в ярко-зеленую ветровку, черную футболку и джинсы. Всех, кто знает что-либо о пропавшем подростке, просят связаться со следователями СК по телефону: 89200696019.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как узнать, что вы встречаетесь с женатым мужчиной - психолог
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Медведев распорядился выделить 2 млрд руб. для помощи с ипотекой
Суд арестовал вице-губернатора Приморья
«Ъ» узнал о попытках авиакомпаний РФ остановить отток пилотов
Мадуро призвал Трампа «остановить агрессию» в отношении страны
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли 38-летняя актриса пошла на эксперименты с внешностью ради очередного кинопроекта
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь