СК проводит проверку после исчезновения 16-летнего Артема Пашанина
Подросток ушел из дома в конце июня, и до сих пор о нем нет никаких сведений.
Подросток ушел из дома в конце июня, и до сих пор о нем нет никаких сведений.
СК проводит проверку после исчезновения 16-летнего нижегородца Артема Пашанина, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По предварительным данным, подросток ушел из дома на улице Черняховского в Московском районе 28 июня. До середины июля мать переписывалась с сыном в соцсетях, но потом связь с ним оборвалась. После этого женщина обратилась с заявлением об исчезновении сына в следственные органы. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома.
Приметы разыскиваемого: худой, волосы