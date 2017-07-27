Суд отправил под стражу вице-губернатора Приморья Вишнякова

Ранее в суде сообщили, что Вишняков проходит подозреваемым по делу о превышении полномочий, ему избирается мера пресечения. В среду источник сообщил РИА Новости, что на рабочем месте Вишнякова прошли обыски. В администрации края факт обысков подтвердили, но сообщили, что причины пока неизвестны, а чиновник еще находится в должности.