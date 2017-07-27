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10:05 (мск), источник: РИА Новости

В Москве разоблачили группу торговавших оружием неонацистов

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа неонацистов-торговцев оружием разоблачена в Москве, изъяты десятки пистолетов и автоматов, гранаты и 3 килограмма тротила, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Источник: РИА Новости

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 25—26 июля в Москве и Подмосковье задержаны организатор криминального бизнеса и его сообщники. Как отмечается, из незаконного оборота силовики изъяли пулемет «Дегтярева», семь пистолетов-пулеметов «Кедр», два автомата «Калашникова», 37 пистолетов и револьверов («ПМ», «Наган», «ТТ»), ручные осколочные гранаты («Ф-1», «РГД-5»), три килограмма тротила.

Силовики также изъяли большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления. По данным ФСБ, прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия.

Возбуждено дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, том числе по установлению возможной причастности задержанных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории РФ.

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