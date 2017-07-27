В Москве разоблачили группу торговавших оружием неонацистов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Группа
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия», — говорится в сообщении.
По данным ведомства,
Силовики также изъяли большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и изготовления. По данным ФСБ, прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации огнестрельного оружия.
Возбуждено дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконном изготовлении оружия.
Сейчас проводятся дополнительные